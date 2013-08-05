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  • На Донетчині майже половина з 27 обстрілів росіян за добу прийшлася на Авдіївку
Ольга Романова
редактор
13:01, Сьогодні

На Донетчині майже половина з 27 обстрілів росіян за добу прийшлася на Авдіївку

Окупаційна армія здійснила 27 обстрілів мирних районів Донеччини, 13 з них прийшлося на Авдіївку. Є загиблі та поранені цивільні мешканці.

Про це 9 серпня повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

"Ворог бив по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, селах Іванівка, Іванівське, Карлівка, Новоселівка Перша, Старий Комар, Первомайське, Піски. Російські війська застосували проти мирного населення авіацію, ракети, танки, артилерію, РСЗВ «Град», «Ураган» і «Смерч». Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об’єктів - 53 житлових будинки, школа, автомийка тощо, - йдеться у повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України".

На Донетчині майже половина з 27 обстрілів росіян за добу прийшлася на Авдіївку, фото-1
На Донетчині майже половина з 27 обстрілів росіян за добу прийшлася на Авдіївку, фото-2
На Донетчині майже половина з 27 обстрілів росіян за добу прийшлася на Авдіївку, фото-3
На Донетчині майже половина з 27 обстрілів росіян за добу прийшлася на Авдіївку, фото-4
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#обстріли #Авдіївка #поліція
Ольга Романова
редактор
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