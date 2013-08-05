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ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО)
На Донбасі росіяни роблять все, аби позбавити ЗСУ можливості посилити інші напрямки.
Про це повідомив очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай 9 серпня.
"Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби змусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів", - пише Гайдай.
Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини.
Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.
Крім того, росіянами нанесений ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.
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