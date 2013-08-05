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  • ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО)
Ольга Романова
редактор
13:26, Сьогодні

ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО)

На Донбасі росіяни роблять все, аби позбавити ЗСУ можливості посилити інші напрямки.

Про це повідомив очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай 9 серпня.

"Ворог застосовує усе наявне озброєння, аби змусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів", - пише Гайдай.

Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини.

ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО), фото-1

Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО), фото-2

Крім того, росіянами нанесений ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.

ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО), фото-3
ЗСУ зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини - Гайдай (ФОТО), фото-4
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#війна #ЗСУ #Донецькаобласть #Луганськаобласть обстріли #Гайдай
Ольга Романова
редактор
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