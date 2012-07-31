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  • В окупованому Криму паніка: горять склади з боєприпасами та злітна смуга у аеродрому “Саки”, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
17:13, Сьогодні
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В окупованому Криму паніка: горять склади з боєприпасами та злітна смуга у аеродрому “Саки”, - ВІДЕО

Детонація кількох авіаційних боєприпасів спричинила вибух на території аеродрому "Саки" в Новофедорівці.

Про це заявило міністерство оборони рф.

Люди намагаються виїхати звідти після серії вибухів. На околицях села утворилися пробки, пляжі спорожніли. З боку Євпаторії прямують колони машин екстрених служб.

Місцеві пабліки обговорюють нібито кілька прильотів, які передували вибухам.

Аеродром Новофедорівка, колишній «Саки-4», відомий тим, що там розташований полігон злітно-посадкових систем «НИТКА» (російська абревіатура «Наземный Испытательный Тренировочный Комплекс Авиационный»), збудований за часів СРСР для відпрацювання льотчиками палубної авіації техніки зльоту і посадки літака на палубу авіаносця.

Комплекс ще до анексії Криму незалежна Україна надавала для тренувань російській авіації.

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#Крим #вибухи #складбоєприпасів #Саки
Роман Лазоренко
головний редактор
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