Французький клуб запропонував 20 млн євро за юну зірку "Шахтаря"

21-річний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України може продовжити кар'єру у французькій "Ніцці", яка виступає у Лізі 1 Про це з посиланням на Foot Mercato, повідомляє "НВ".

Як стверджує джерело, "Ніцца" вже протягом кількох тижнів цікавиться Мудриком, а тепер зробила "Шахтарю" офіційну пропозицію.

Повідомляється, що французький клуб зробив початкову пропозицію донецькому "Шахтарю" в 20 млн євро.

"Шахтар" своєю чергою намагається зберегти в команді молодого таланта.

Контракт Мудрика з "Шахтарем" розрахований до кінця 2026 року, а популярний портал Transfermarkt оцінює гравця в 9 млн євро.

Раніше Мудриком активно цікавився леверкузенський "Байєр", а сам футболіст заявив, що не проти перейти в німецький клуб, проте після тривалих переговорів трансфер опинився на межі зриву.

Також повідомлялося про інтерес до Мудрика від англійського "Брентфорда", а також іспанської "Севільї".