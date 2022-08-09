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Роман Лазоренко
головний редактор
17:51, Сьогодні

Блеф корейського диктатора

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Нещодавно в мережі Інтернет з’явилась інформація про те, що Південнокорейський лідер Кім Чен Ин запропонував росії надати 100 тисяч військовослужбовців для війни з Україною.

Інформацію про те, чи дійсно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) зробила таку пропозицію кремлю, перевірити поки не вдалося, але російська пропаганда вже підхопила це повідомлення і подібні заяви почали звучати і в російському міністерстві оборони.

Блеф корейського диктатора, фото-1

В міноборони рф заявили, що 100 тисяч північнокорейських добровольців готові приїхати та взяти участь у конфлікті, та якщо Північна Корея висловить бажання виконати свій міжнародний обов'язок по боротьбі з українським фашизмом, ми повинні їм це дозволити.

Разом з цим, на думку провідних військових експертів, ці заяви є не більше ніж блефом та фейком, адже командування окупаційних військ не володіє корейською мовою, а керувати 100 тис. військом не розуміючи мови, якою вони розмовляють - це те ще завдання, корейські військові зовсім не володіють ні знанням місцевості в Україні де їм доведеться воювати, ні українською, ані російською мовами.

Всі ці фактори дуже ускладнять бойове злагодження південнокорейських військових та військових армії росії, та в результаті призведуть до того, що вони будуть діяти окремо від загального задуму та цілей так званої «військової спецоперації».

Враховуючи велику кількість у 100 тис. вояків північнокорейської армії при відсутності управління військами та бойового злагодження, вони просто можуть вести так званий «дружній вогонь», тобто стріляти по своїх, що в свою чергу може призвести до великих втрат.

Можна зробити висновок, надання та введення у війну в Україні 100 тис. південнокорейських вояків є малоймовірним, а інформація щодо цього поширювалась в мережі представниками російських спецслужб та є чистої води інформаційно-психологічною операцією ворога.

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#Україна #росія #війна #КНДР #КімЧенИн
Роман Лазоренко
головний редактор
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