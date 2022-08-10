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  • На Донбасі ворог вів наступ в напрямках Авдіївка та Спартак - успіху не мав
Ольга Романова
редактор
09:43, Сьогодні
Надійне джерело

На Донбасі ворог вів наступ в напрямках Авдіївка та Спартак - успіху не мав

Розпочалася 168 доба протистояння російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

До 11 серпня планується проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою збройних сил Росії та Білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріл зі ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області.

На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка.

Для покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне – Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка.Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Сидорового та Райгородка.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар’ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини.

Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.

Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка, Гуляйполе та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА .

В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

"Винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку нашим підрозділам у визначених операційних районах. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - наголосили в Генштабі.

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#ЗСУ #Генштаб #Донбас #окупанти
Ольга Романова
редактор
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