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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 800 окупантів та 1832 танки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. Інші втрати: танків – 1832 (+5);

бойових броньованих машин – 4076 (+10);

артилерійських систем – 971 (+7) од;

РСЗВ – 261 (+0) од;

засобів ППО – 133 (+0) од;

літаків – 232 (+9) од;

гелікоптерів – 193 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7);

спеціальної техніки – 89 (+2).

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