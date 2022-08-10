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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 800 окупантів та 1832 танки
Роман Лазоренко
головний редактор
10:57, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 800 окупантів та 1832 танки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Інші втрати: 

  • танків – 1832 (+5);
  • бойових броньованих машин – 4076 (+10);
  • артилерійських систем – 971 (+7) од;
  • РСЗВ – 261 (+0) од;
  • засобів ППО – 133 (+0) од;
  • літаків – 232 (+9) од;
  • гелікоптерів – 193 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7);
  • спеціальної техніки – 89 (+2).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 800 окупантів та 1832 танки, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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