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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 42 800 окупантів та 1832 танки
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1832 (+5);
- бойових броньованих машин – 4076 (+10);
- артилерійських систем – 971 (+7) од;
- РСЗВ – 261 (+0) од;
- засобів ППО – 133 (+0) од;
- літаків – 232 (+9) од;
- гелікоптерів – 193 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 185 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7);
- спеціальної техніки – 89 (+2).
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