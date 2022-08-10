Останнє полювання в ОРДЛО: як окупанти вигрібають з Донбасу залишки гарматного м'яса

Тим часом мобілізаційні "зондеркоманди" вже більше тижня нишпорять із новою силою по всіх окупованих містах і містечках, найчастіше ховаючи свої обличчя під балаклавами — бояться помсти від місцевих за "квиток в один кінець". І беруть усіх без розбору, тому що будь-яка "броня" анульована, якщо ти, звичайно, не важливий персонаж у російській окупаційній адміністрації. Окремий дефіцит з офіцерськими кадрами — його поки що закривають за допомогою найманців з Росії, хоча після прибуття в ОРДЛО кожен з таких офіцерів-росіян підписує прямий контракт з "народною міліцією ДНР/ЛНР". Таким чином ЗС РФ офіційно виводить їх за свій штат, позбавляючи виплат у разі загибелі чи поранення. На чому російський бюджет неабияк економить.