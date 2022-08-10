Останнє полювання в ОРДЛО: як окупанти вигрібають з Донбасу залишки гарматного м'яса
Причина жорсткого відлову
Усьому виною або демографічний чинник — це стосується малонаселених, переважно сільськогосподарських районів, у кожному з яких можна зібрати "під рушницю" максимум кілька десятків людей. Або цілковита розруха, як у знищених окупантами Волновасі, Маріуполі, Рубіжному, Лисичанську, Сєвєродонецьку чи Попасній, де знайти чоловіків працездатного віку також непросто — через банальну їхню відсутність. Але й там місцеві колаборанти зі шкіри геть лізуть, заманюючи людей хитрістю та обманом. Наприклад, у Лисичанську та Сєвєродонецьку з лояльними російським окупантам місцевими ватниками вчинили особливо цинічно. Спочатку їх запросили на роботу нібито для відновлення електро- та водопостачання, але замість першої зарплати вручили "повістки" на фронт.
Спущений Кремлем літній план мобілізації верхівки донбаських квазіреспублік виконують за старою схемою: ловлять усіх, хто ворушиться, у людних місцях Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, Єнакієвого, Алчевська, Кадіївки, Хрустального та інших дрібніших давно окупованих населених пунктів. Нова хвиля відлову "мобиків", що стартувала в ОРДЛО з початку серпня, супроводжується особливою жорсткістю, а то й жорстокістю. Тих, хто чинить опір примусовому "призову", посилаючись на погане здоров'я або наявність "відстрочки від мобілізації", пакують в автобуси із застосуванням сили. Медогляд для таких "новобранців" не передбачено.
За даними "Східної правозахисної групи", вранці 4 серпня лише в одному Луганську шастали в центральній частині міста цілих 15 посилених патрулів "народної міліції ЛНР". Чоловіків вигрібали звідусіль: з ринків і магазинів, викладачів з вузів, пацієнтів з поліклінік, випадкових перехожих із зупинок громадського транспорту. Як доповнило інформацію про цей одиничний луганський випадок Головне управління розвідки українського Міноборони, всього за 40 хвилин на Центральному ринку міста зібрали два автобуси чоловіків, більшість із яких були ринковими вантажниками. Аналогічні тотальні облави відбувалися того ж дня в Алчевську та Хрустальному.
Мобілізаційний план Кремля
Які планові показники на літню мобілізацію в ОРДЛО, встановлені Кремлем для своїх гауляйтерів Пушиліна та Пасічника? За деякою інформацією, від кожного з них вимагають залучити по 10 тисяч осіб. Тобто Москва планує поповнити 1-й та 2-й армійські корпуси, які сильно виснажені затиканням дірок на всіх фронтах російсько-української війни, як мінімум, на третину. Однак цей план явно зривається, а ситуація ускладнюється масовими випадками дезертирства з "народних міліцій ДНР та ЛНР".
Справді, мало хто хоче бути кинутий з каскою 1945 року та з гвинтівкою Мосіна кудись під Херсон чи Бахмут, лише після тижня вправ у стрільбі на полігоні. Або навіть охороняти якийсь військовий об'єкт у глибокому тилу — зараз сховатися від удару HIMARS, по суті, нема де. Як це було з чималою кількістю 200-х та 300-х серед "мобиків" при ліквідації великих складів із боєкомплектом у Хрустальному та Сніжному, або військової бази окупантів у Донецьку в районі Мотеля.
Тим часом мобілізаційні "зондеркоманди" вже більше тижня нишпорять із новою силою по всіх окупованих містах і містечках, найчастіше ховаючи свої обличчя під балаклавами — бояться помсти від місцевих за "квиток в один кінець". І беруть усіх без розбору, тому що будь-яка "броня" анульована, якщо ти, звичайно, не важливий персонаж у російській окупаційній адміністрації. Окремий дефіцит з офіцерськими кадрами — його поки що закривають за допомогою найманців з Росії, хоча після прибуття в ОРДЛО кожен з таких офіцерів-росіян підписує прямий контракт з "народною міліцією ДНР/ЛНР". Таким чином ЗС РФ офіційно виводить їх за свій штат, позбавляючи виплат у разі загибелі чи поранення. На чому російський бюджет неабияк економить.
Витрата гарматного м'яса
З території ОРДЛО російські окупанти вже примусово мобілізували понад 100 тис. чоловіків, з них лише до кінця квітня загинуло 23 тис. Такі страшні цифри оприлюднили у своїй доповіді правозахисники. Плюс ще 2021 року в окупованих районах українського Донбасу було проведено вісім насильницьких мобілізацій резервістів за програмою генштабу ЗС РФ "БАРС" (бойовий армійський резервний склад). Робітників прямо з підприємств забирали до автобусів і відвозили у невідомому напрямку, як це масово відбувається і зараз.
"Примусова мобілізація — це злочин проти людяності, тому що людей змушують йти вчиняти злочини. Звичайно, є такі, хто окопи рив, а є й ті, хто стріляв, і ми їх не виправдовуємо", — наголосив один із авторів цього дослідження, засновник "Східної правозахисної групи" та директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.
За його словами, для деяких "новобранців" з ОРДЛО вигадали своєрідні заохочення. Наприклад, мобілізованим студентам-контрактникам обіцяють, що після повернення з фронту їх зарахують знову до вишів, але вже на бюджет. Втім, шансів повернутися живими та здоровими у них практично немає, оскільки російське командування використовує на війні донбаських "мобиків" переважно як гарматне м'ясо і витратний матеріал для виявлення українських позицій. Це справжнє замкнуте коло глобального військового злочину Росії проти українців, які опинилися в окупації.