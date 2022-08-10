З 11 серпня в Донецькій області почне діяти особливий режим в'їзду та виїзду

З 11 серпня на Донеччині починає діяти особливий режим в’їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Особливий режим передбачатиме дві головні умови:



– заборонено бездозвільне вивезення з Донеччини спеціальної техніки, яка може бути використана для потреб оборони (екскаваторів, тягачів, тралів тощо);

– триває заборона на в’їзд та переміщення по Донецькій області транспорту, що перевозить з метою реалізації алкогольні напої та речовин на спиртовій основі (окрім ліків та дезінфекційних засобів).



Відповідний Наказ видав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” генерал-полковник Олександр Сирський.



Це крок, спрямований на посилення наших оборонних спроможностей. Особливий режим встановлений на період дії воєнного стану, відповідно до законодавства.