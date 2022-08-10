17:37, Сьогодні
Надійне джерело
У Маріуполі прогримів потужний вибух
Сьогодні вдень у центрі окупованого Маріуполя пролунав потужний вибух.
Про це йдеться в Telegram-повідомленні Маріупольської міськради.
"О 12:00 в Центральному районі біля ЕКО-ринку пролунав потужний вибух. Ми не можемо ні спростувати, ні підтвердити інформацію про роботу опору Маріупольської групи. Чекаємо уточнених новин", – повідомляє рада міста.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:51
Вчора
ТОП новини
Центр Донецька обстріляли під час прощання з терористкою Корсою: в ОП заявили, що це зробили росіяни, - ВІДЕО
Оголошення
06:28, Вчора
22
17:29, 29 липня
3
19:47, 31 липня
4
06:28, Вчора
17
live comments feed...