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  • Переселенцям, які втратили документи, спростили процедуру отримання допомоги від держави
Роман Лазоренко
головний редактор
17:58, Сьогодні

Переселенцям, які втратили документи, спростили процедуру отримання допомоги від держави

З 7 серпня 2022 року внутрішньо переміщені особи можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта.

Достатньо надати довідку від Державної міграційної служби України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – Є-Документ, доступний у застосунку "Дія"? повідомляють у ДМС України.

Таку можливість переселенцям надає постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 2022 р. № 755.

Зміни спрямовані на те, щоб спростити життя людям, які перемістилися із зон бойових дій та втратили документи.

Довідку про те, що людина звернулась за оформленням ID-картки, можна отримати:

  • у підрозділах ДМС України;
  • у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);
  • у центрах обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

"Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеювання до нього фотокартки при досягненні 25-45-річного віку, але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України", – зазначають у відомстві.

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#пересленці #допомога
Роман Лазоренко
головний редактор
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