Суд у Москві відправив у в'язницю колишнього "міністра днр" Ташкента

Суддя визнала Тимофєєва винним. Однак, з огляду на те, що фігурант є "ветераном бойових дій", має звання "героя ДНР" і поранення, скоротила навіть мінімальний термін, запитаний обвинуваченням: замість чотирьох років загального режиму він отримав три роки та шість місяців.