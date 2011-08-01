Суд у Москві відправив у в'язницю колишнього "міністра днр" Ташкента
Хорошевський райсуд Москви визнав колишнього так званого "міністра доходів та зборів" терористичної "ДНР" Олександра Тимофєєва (Саша Ташкент) шахраєм і засудив його до 3,5 років ув'язнення
Тимофєєв відбуватиме термін у колонії загального режиму, передає "ДС" з посиланням на "Коммерсант".
Тимофєєва було визнано винним у замаху на особливо велике шахрайство: за $5 млн спільно з колишнім радником експрем'єра України Миколи Азарова Ігорем Сосновським він обіцяв вирішити питання із припиненням кримінального переслідування колишнього глави "Рейлтрансхолдингу" (РТХ) Сергія Шпака. Він заочно обвинувачується у розкраданні 1,8 млрд руб. у компанії "ВЕБ-лізинг".
У квітні цього року Сосновський, який співпрацював зі слідством, отримав умовний термін.
Суддя визнала Тимофєєва винним. Однак, з огляду на те, що фігурант є "ветераном бойових дій", має звання "героя ДНР" і поранення, скоротила навіть мінімальний термін, запитаний обвинуваченням: замість чотирьох років загального режиму він отримав три роки та шість місяців.
Оскільки Тимофєєв більше року перебуває за ґратами, незабаром у нього з'явиться можливість подати клопотання про умовно-дострокове звільнення.