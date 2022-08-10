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Окупанти обстріляли Бахмут: загинули шість людей, поранено троє, - ФОТО
Щонайменше 6 загиблих і 3 поранених — наслідки сьогоднішнього обстрілу Бахмута.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Удар знову прийшовся на житловий квартал.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у чотирьох із них зайнялися пожежі.
Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут — небезпечно!
Росіяни ніколи не воювали з честю — не починатимуть і зараз. Вони будуть вбивати цивільних стільки, скільки зможуть.
Вкотре закликаю всіх — евакуюйтесь! Врятуйте себе та своїх близьких!
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