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В Донецьку став витік аміаку: мешканців закликають дихати через ватно-марлеві пов'язки , - ВІДЕО
В окупованому Донецьку нібито стався витік аміаку на пивоварному заводі. Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов’язки.
Про це повідомляє ТАСС.
«На вулицях Донецька після обстрілу відчувається різкий запах аміаку. На місці події працюють співробітники екстрених служб у протигазах», - йдеться у повідомленні.
Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов'язки. Також стверджується, що«зона ураження хімікатами становить два кілометри».
Окупанти в обстрілі заводу традиційно звинуватили ЗСУ.
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