В Донецьку став витік аміаку: мешканців закликають дихати через ватно-марлеві пов'язки , - ВІДЕО

В окупованому Донецьку нібито стався витік аміаку на пивоварному заводі. Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов’язки.

Про це повідомляє ТАСС.

«На вулицях Донецька після обстрілу відчувається різкий запах аміаку. На місці події працюють співробітники екстрених служб у протигазах», - йдеться у повідомленні.

Окупаційна влада закликала місцевих жителів сидіти вдома та дихати через ватно-марлеві пов'язки. Також стверджується, що«зона ураження хімікатами становить два кілометри».

Окупанти в обстрілі заводу традиційно звинуватили ЗСУ.