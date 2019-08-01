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  • Окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено три будинки, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
10:12, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено три будинки, - ВІДЕО

Сьогодні, 11 серпня, окупанти обстріляли Краматорськ.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки.

На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак 3 будинки зазнали пошкоджень різної міри. Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту.

Безпечних місць на Донеччині зараз немає. Тож закликаю всіх — евакуюйтесь! Своєчасна евакуація — єдиний правильний вихід!

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#Краматорськ #обстріл #окупанти #Кириленко,
Ольга Романова
редактор
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