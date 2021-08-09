Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення вже знищили 43 тисячі окупантів

Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 43000 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1846 (+14);

бойових броньованих машин – 4100 (+14);

артилерійських систем – 974 (+3);

РСЗВ – 261 (+0);

засобів ППО – 134 (+1);

літаків – 232 (+0);

гелікоптерів – 193 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);

крилатих ракет – 185 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);

спеціальної техніки – 90 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор