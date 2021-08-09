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  • Захисники України з початку російського вторгнення вже знищили 43 тисячі окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:37, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення вже знищили 43 тисячі окупантів

Росія вже втратила в Україні 43 000 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.

 Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43000 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1846 (+14);
  • бойових броньованих машин – 4100 (+14);
  • артилерійських систем – 974 (+3);
  • РСЗВ – 261 (+0);
  • засобів ППО – 134 (+1);
  • літаків – 232 (+0);
  • гелікоптерів – 193 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
  • крилатих ракет – 185 (+0);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13);
  • спеціальної техніки – 90 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення вже знищили 43 тисячі окупантів, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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