В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату, - ВІДЕО

У середу, 10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

Про це повідомила Маріупольска міська рада.

"Назріває бунт! У окупованому Маріуполі протестують співробітники Міськводоканалу. Причина – відсутність заробітної плати".

Міськрада опублікувала відео, ймовірно, зняте одним з працівників, який говорить, що комунальники не виходять на роботу, техніка з території КП не виїжджає, бо люди вимагають зарплату.

" Окупанти прорахувалися - вони звикли до рабського менталітету росіян. Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їх праці! Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста. Цинізм та неповага не пройдуть!"