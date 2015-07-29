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  • В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:04, Сьогодні

В окупованому Маріуполі бунтують комунальники: вимагають зарплату, - ВІДЕО

У середу, 10 серпня працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" відмовилися виходити на роботу через те, що їм не видали зарплату.

Про це повідомила Маріупольска міська рада.

 "Назріває бунт! У окупованому Маріуполі протестують співробітники Міськводоканалу. Причина – відсутність заробітної плати".

 Міськрада опублікувала відео, ймовірно, зняте одним з працівників, який говорить, що комунальники не виходять на роботу, техніка з території КП не виїжджає, бо люди вимагають зарплату.

" Окупанти прорахувалися - вони звикли до рабського менталітету росіян. Але маріупольці мають гідність та звикли до поваги їх праці! Бо в українському Маріуполі вони отримували регулярну та високу зарплату за свою роботу на благо міста. Цинізм та неповага не пройдуть!"

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#Маріуполь #окупація #бунт
Ольга Романова
редактор
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