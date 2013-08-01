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  • «Шахтар» в благодійному матчі розгромив словенський «Домжале», - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
16:03, Сьогодні

«Шахтар» в благодійному матчі розгромив словенський «Домжале», - ФОТО, ВІДЕО

«Шахтар» в благодійному матчі розгромив словенський «Домжале», - ФОТО, ВІДЕО

«Шахтар» провів благодійний матч зі словенським «Домжале».

Зустріч проходила на стадіоні суперника в межах Shakhtar Global Tour for Peace in Ukraine. Кошти від реалізації квитків і реклами спрямують на придбання всього необхідного для захисників України та мирних жителів, які потребують допомоги, інформує пресслужба донецького клубу.

Для «гірників» цей спаринг став другим за день: раніше вони в контрольному поєдинку обіграли команду із Саудівської Аравії «Аль-Адала» (1:0). Ігор Йовічевіч очікувано повністю змінив стартовий склад. У воротах грав Анатолій Трубін, у центрі захисту пару Миколі Матвієнку склав Едуард Козік, на флангах оборони – Юхим Конопля та Богдан Михайліченко.
Повернувся до роботи Тарас Степаненко, поруч із яким у центрі поля діяли Артем Бондаренко та Георгій Судаков, ролі вінгерів дістали Михайло Мудрик та Дмитро Топалов, а на позиції центрфорварда вийшов Андрій Тотовицький.

Три м’ячі без відповіді

Гра почалася з потужного натиску гравців «Шахтаря», які вже на перших хвилинах створили гольовий момент: багатоходівку партнерів далеким ударом завершував Степаненко, але поцілив у стійку.
А вже на 11-й хвилині донеччани запресингували суперника в його штрафному майданчику, забрали м’яч і заробили пенальті (фол на Судакові), який упевненим ударом у нижній кут реалізував Михайло Мудрик – 0:1.
«Гірники» продовжували атакувати, і лише до середини тайму господарям вдалося відсунути гру від своїх воріт. Але саме в цей момент у сітку словенців влетів другий м’яч: Матвієнко шикарним пасом зі своєї половини поля вивів на ворота Михайла Мудрика, який утік від двох опонентів і пробив під ближню стійку – 0:2.
А в наступному епізоді гості довели рахунок до великого: затяжна комбінація увінчалася точним ударом Дмитра Топалова – 0:3.


Розгромний підсумок

Другий тайм стартував у тому ж ключі: гравці «Шахтаря» були агресивні в пресингу і проводили швидкі атаки, створюючи моменти біля воріт словенців. Бондаренко бив із півкола – за сантиметри від штанги.
Після чергового проходу й прострілу Мудрика міг забивати Тотовицький, проте м’яч майже на лінії зупинив захисник господарів. Свій шанс у контратаці мав і футболіст «Домжале», але Топалович не поцілив у порожній кут воріт Трубіна. До кінця зустрічі словенці, які ще в перерві змінили весь склад, виглядали закономірно свіжішими від донеччан, які протягом матчу зробили лише одну заміну (Дмитро Криськів замість Степаненка). Однак змінити цифри на табло нікому так і не вдалося.

3:0 – «Шахтар» здобуває переконливу перемогу над «Домжале».

«Домжале» (Домжале) – «Шахтар» (Донецьк) – 0:3 (0:3)

Домжале, Športni park Domžale

Голи: 0:1 Мудрик (11, пен.), 0:2 Мудрик (32), 0:3 Топалов (34)

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Козік, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к) (Криськів, 66), Судаков, Бондаренко, Топалов, Мудрик, Тотовицький
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#Шахтар #Домжале
Ольга Романова
редактор
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