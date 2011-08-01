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Евакуаційний поїзд для мешканців Донеччини та Луганщина сьогодні відправиться з Покровська
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 12 серпня – з Донбасу до Львова.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Потяг 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів.
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