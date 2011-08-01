Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 200 окупантів та 1849 танків

Російська армія вже втратила у війні з Україною близько 43 200 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували близько 200 окупантів, три танки, один літак і два засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали: