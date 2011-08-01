Найбільша одночасна втрата воєнної авіації за всю історію рф

Російські повітряно-космічні сили (ПКС), належать до найпрестижніших у структурі збройних сил російської федерації та складаються з військово-повітряних сил, протиповітряної і протиракетної оборони та космічних військ.

Від початку війни російське керівництво покладало на них самі великі та сміливі цілі, адже саме вони завдали 24 лютого 2022 року перших ударів по об’єктах критичної інфраструктури України.

Чисельність складу цих військ до повномасштабного вторгнення в Україну налічувала 165 000 осіб, а на їхній розвиток і модернізацію щорічно виділялися величезні бюджети, однак вторгнення в Україну різко скоротило чисельність особового складу цих військ та одиниць бойової техніки.

Від населення Росії приховують реальні величезні втрати які несе ПКС Росії у війні з Україною, адже тільки за офіційними даними Росія втратила в Україні у ході боротьби з українськими житловими будинками, дитячими садками й іншою цивільною інфраструктурою більше 200 бойових літаків та приблизно стільки ж гелікоптерів. Про втрати серед особового складу лишається тільки здогадуватись, але вочевидь вони величезні.

Найкраще привітання до Дня ПКС Росії, який відзначають 12 серпня, ворог вже отримав напередодні – у вівторок в Криму, коли на аеродромі біля Сак (у 200 км від південної лінії фронту) раптово почали “детонувати боєприпаси”, а з ними і літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші.

Дані з супутникових знімків дозволяють припустити, що втрати були значно більшими: 8 Су-27 та 4 Су-30, 5 Су-24, 6 вертольотів Мі-8.

За оцінками військових експертів, ця разова втрата – найбільша для Повітряних сил Росії та навіть СРСР з часів Другої світової, реальні втрати серед особового складу внаслідок “детонації боєприпасів” поки невідомі, однак відомо достеменно що вони значні, а російська військова еліта з ПКС успішно гине у війні проти українців.

За уточненими даним в Україні вже загинули більше 30 асів найвищого класу ПКС Росії, серед яких навіть є декілька генералів.