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  • Окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:21, Сьогодні
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Окупанти завдали 11 ракетних ударів по Краматорську, - ВІДЕО

 Сьогодні, 12 серпня, російські загарбники завдали 11 ракетних ударів по місту Краматорськ.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“росіяни цинічно й холоднокровно перетворювали на руїни приватний сектор міста. Російські ракети залишили по собі вже, на жаль, звичну картину випаленої землі. Але, як виявилося, вони не здатні відібрати у людей гідність, здатність приходити на допомогу і ...почуття гумору. Дякую всім і кожному, хто попри усе горе, яке принесли на нашу землю російські окупанти, залишається людиною. Ми обов'язково переможемо і згадаємо ці часи через історії простих людей - військових і цивільних - які протистояли російському ворогу кожен на своєму фронті.

Такі, як ця історія краматорського альпініста, який не втрачає оптимізму навіть на руїнах власного будинку. Дуже хочу, щоб ці історії мали щасливе завершення. А тому прошу всіх: евакуюйтеся у більш безпечні місця. Не маю сумнівів: ми відстоїмо свою землю і відбудуємо свої домівки. Головне - зберегти життя кожного з вас, дорогі мої земляки”, - написав Кириленко.

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#Краматорськ #обстріл #окупанти #Кириленко
Ольга Романова
редактор
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