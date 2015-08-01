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  • У Горлівці ЗСУ ліквідували одного з ватажків «днр» Крикуленка
Ольга Романова
редактор
15:38, Сьогодні
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У Горлівці ЗСУ ліквідували одного з ватажків «днр» Крикуленка

В окупованій Горлівці Донецької області Збройні сили України ліквідували засновника «російської весни-2014», одного з ватажків «ДНР» Юрія Крикуленка.

Як повідомляє Gorlovka.ua, українська артилерія високоточним ударом завдала ураження по місцю концентрації бойовиків. Серед них виявився кримінальний авторитет, ексдепутат«ДНР» та власник розважального центру Бермуди Юрій Крикуленко.

Юрій Крикуленко до 2014 року був детутатом міської ради. Він став засновником«російської весни» у Горлівці, а потім перейшов на бік окупантів.

Довгий час намагався відновити свої кримінальні схеми вивезення металобрухту, у нього були конфлікти з ще одним представником кримінального світу в Горлівці Арменом Саркісяном.

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#днр #Горлівка #Крикуленко #ліквідація
Ольга Романова
редактор
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