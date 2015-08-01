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  • Міноборони рф привітало з Днем військово-повітряних сил некрологом
Роман Лазоренко
головний редактор
16:55, Сьогодні

Міноборони рф привітало з Днем військово-повітряних сил некрологом

Міністерство оборони рф привітало своїх співвітчизників із Днем військово-повітряних сил некрологом про жахливі втрати у складі льотчиків під час збройної агресії проти України.

Так, на сторінці російського міністерства оборони повідомляється, що під час проведення "спецоперації" в Україні загинуло понад 200 "найкращих представників авіації", повідомляє ghall.com.ua.

«Не забудемо згадати своїх побратимів у День військово-повітряних сил рф та інші свята, адже завтра на їхньому місці можемо опинитися ми» — йдеться в повідомленні міноборони рф.

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#росія #деньВПС #некролог
Роман Лазоренко
головний редактор
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