В Україні вже зібрали понад 20 мільйонів тонн зерна

Не дивлячись на воєнний стан та триваючі бойові дії, в Україні вже зібрано 20,8 млн тонн зерна нового врожаю.

Миколаївська та Закарпатська області повністю завершили збирання культур ранньої групи. Ріпаку та гороху обмолочено вже 95%, пшениці 82%, ячменю 89%. Сільгосп товаровиробники Одещини та Дніпропетровщини намолотили понад 2 млн тонн зерна кожна, ще 5 областей перетнули мільйонний показник збору зернових, в інших областях України також тривають роботи по збору врожаю.

Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 5,5 млн га (49%), намолочено 20,8 млн тонн зерна: пшениці обмолочено 3,8 млн га, намолочено 15,4 млн тонн; ячменю 1,4 млн га – 4,9 млн тонн; гороху 106 тис. га – 239 тис. тон відповідно.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1 млн 42 тис. га, намолочено 2,9 млн тонн насіння. Найбільша урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Хмельниччини 62 ц/га, що говорить про добрий показник врожайності регіону.

У багатьох випадках збір урожаю проходив під обстрілами та вибухами, однак це не зупинило аграріїв, які мужньо виконали свій обов’язок, чим врятували багато людей на нашій планеті від голодної смерті.

Звичайно, війна вносить свої корективи у агропромисловий комплекс України, але працьовиті українці знаходять вихід з будь-якої здавалось би не вирішуваної ситуації, продовжують сіяти та збирати врожай, транспортувати та продавати його за кордон кінцевому споживачеві, який так в ньому нужденний.

Ніякі «рашистські» війська, погрози чи ракети не знищать прагнення українців вирощувати врожай, будувати міцну, квітучу, заможну та вільну Україну.

Жнива 2022 року тривають.