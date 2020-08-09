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  • В окупованій Горлівці горить "Стирол", - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
17:50, Сьогодні
Надійне джерело

В окупованій Горлівці горить "Стирол", - ВІДЕО

В окупованій Горлівці на території хімічного підприємства "Стирол" сталася пожежа. Про це 12 серпня повідомляють у сепаратистському сегменті соцмереж.

"У Горлівці спалах на території заводу "Стирол"", - йдеться у повідомленнях, інформує "Острів".

У російських ЗМІ також з'явилися повідомлення про пожежу на території "Стиролу" з традиційними звинуваченнями на адресу ЗСУ, не вказуючи, що саме бойовики "ДНР" за потужної вогневої підтримки російської армії після 24 лютого розпочали активні бойові дії з метою "виходу на адміністративні кордони області".
Як повідомлялося, у листопаді 2021 року окупанти "ДНР" похвалилися, що після семи років простою з 2014 року почали працювати два цехи горлівського заводу «Стирол» із 25 співробітниками. Вже на початку лютого 2022 року окупанти писали, що мають намір порізати частину обладнання на металобрухт, щоб виплатити зарплату.
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#днр #Горлівка #Стирол #пожежа
Ольга Романова
редактор
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