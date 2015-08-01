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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 400 окупантів та 1856 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:39, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 400 окупантів та 1856 танків

Збройні Сили України минулої доби знищили 200 російських окупантів та 30 одиниць техніки. 

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загалом з 24 лютого знищено:

  • Особового складу – 43400 (+200);
  • танків ‒ 1856 (+7) од,
  • бойових броньованих машин – 4115 (+7);
  • артилерійських систем – 978 (+3);
  • РСЗВ – 261;
  • засобів ППО – 136;
  • літаків – 233;
  • вертольотів – 193;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);
  • крилатих ракет – 187 (+2);
  • кораблів/катерів – 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15);
  • спеціальної техніки – 91 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 400 окупантів та 1856 танків, фото-1

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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