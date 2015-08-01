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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 400 окупантів та 1856 танків
Збройні Сили України минулої доби знищили 200 російських окупантів та 30 одиниць техніки.
Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загалом з 24 лютого знищено:
- Особового складу – 43400 (+200);
- танків ‒ 1856 (+7) од,
- бойових броньованих машин – 4115 (+7);
- артилерійських систем – 978 (+3);
- РСЗВ – 261;
- засобів ППО – 136;
- літаків – 233;
- вертольотів – 193;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);
- крилатих ракет – 187 (+2);
- кораблів/катерів – 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15);
- спеціальної техніки – 91 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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