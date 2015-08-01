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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 400 окупантів та 1856 танків

Збройні Сили України минулої доби знищили 200 російських окупантів та 30 одиниць техніки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загалом з 24 лютого знищено: Особового складу – 43400 (+200);

танків ‒ 1856 (+7) од,

бойових броньованих машин – 4115 (+7);

артилерійських систем – 978 (+3);

РСЗВ – 261;

засобів ППО – 136;

літаків – 233;

вертольотів – 193;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 779 (+1);

крилатих ракет – 187 (+2);

кораблів/катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3036 (+15);

спеціальної техніки – 91 (+1). Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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