На Донеччині через обстріли окупантів знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію

У Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.

Про це повідомив іський голова Покровська Руслан Требушкін.

"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання буде відновлено після проведення ремонтних робіт", - написав він.

Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ. 24 липня в результаті бойових дій станцію було знеструмлено. Згодом її запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання жителів ряду населених пунктів було відновлено.