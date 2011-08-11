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На Донеччині через обстріли окупантів знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію
У Донецькій області в результаті бойових дій знову знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію.
Про це повідомив іський голова Покровська Руслан Требушкін.
"Через бойові дії знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію. Водопостачання буде відновлено після проведення ремонтних робіт", - написав він.
Карлівська фільтрувальна станція постачає воду в Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівку, Покровськ, Селидове та Українськ. 24 липня в результаті бойових дій станцію було знеструмлено. Згодом її запустили після проведення всіх налагоджувальних робіт, водопостачання жителів ряду населених пунктів було відновлено.
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