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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 550 окупантів та 1864 танки
Ольга Романова
редактор
13:01, Сьогодні

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 550 окупантів та 1864 танки

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків – 1864 (+8)
  • бойових броньованих машин – 4126 (+11)
  • артилерійських систем – 980 (+2)
  • РСЗВ – 261 (+0)
  • засоби ППО – 136 (+0)
  • літаків – 233 (+0)
  • гелікоптерів – 194 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5)
  • крилаті ракети –187 (+0)
  • кораблі/катери – 15 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3)
  • спеціальна техніка – 91.
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 550 окупантів та 1864 танки, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. 

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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