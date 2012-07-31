Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 550 окупантів та 1864 танки

Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати: танків – 1864 (+8)

бойових броньованих машин – 4126 (+11)

артилерійських систем – 980 (+2)

РСЗВ – 261 (+0)

засоби ППО – 136 (+0)

літаків – 233 (+0)

гелікоптерів – 194 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5)

крилаті ракети –187 (+0)

кораблі/катери – 15 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3)

спеціальна техніка – 91. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Ольга Романова редактор