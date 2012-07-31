13:01, Сьогодні
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 550 окупантів та 1864 танки
Загальні бойові втрати РФ з 24 лютого по 14 серпня орієнтовно склали 43 550 осіб. 150 окупантів були ліквідовані минулої доби.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1864 (+8)
- бойових броньованих машин – 4126 (+11)
- артилерійських систем – 980 (+2)
- РСЗВ – 261 (+0)
- засоби ППО – 136 (+0)
- літаків – 233 (+0)
- гелікоптерів – 194 (+1)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5)
- крилаті ракети –187 (+0)
- кораблі/катери – 15 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3039 (+3)
- спеціальна техніка – 91.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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