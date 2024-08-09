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Піски перебувають під контролем ЗСУ, - речник
Селище Піски Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.
Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище. Російська пропаганда бреше про те, що вони повністю контролюють селище Піски.
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