На Донбасі ЗСУ знищили три БМП та 25 окупантів, - ВІДЕО

14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого оприлюднила відео, в якому зрівняла з землею 3 російських БМП та десятки окупантів.

Про це повідомляється на сторінці бригади у Фейсбук.

"Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!

У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави".