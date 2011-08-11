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На Донбасі ЗСУ знищили три БМП та 25 окупантів, - ВІДЕО
14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого оприлюднила відео, в якому зрівняла з землею 3 російських БМП та десятки окупантів.
Про це повідомляється на сторінці бригади у Фейсбук.
"Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!
У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави".
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