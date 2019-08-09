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В окупованій Попасній ЗСУ знищили базу ПВК «Вагнер», - ФОТО
Розташування найманців із ПВК «Вагнера» у Попасній знищено точним ударом «Хаймарсу».
Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
"Здавалося б, новина буденна, якби не одна обставина.Місце дислокації вагнерівців спалив російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал.
Після чого з найманцями сталася чергова «кумедна історія», які вони так люблять.
Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до ПВК «Вагнер» за російськими в'язницями, а воєнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - написав Казанський.
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