Розташування найманців із ПВК «Вагнера» у Попасній знищено точним ударом «Хаймарсу».

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

"Здавалося б, новина буденна, якби не одна обставина.Місце дислокації вагнерівців спалив російський воєнкор-дегенерат, який виклав її фотографії у свій телеграм-канал.

Після чого з найманцями сталася чергова «кумедна історія», які вони так люблять.

Тепер з-під завалів виносять убитих і поранених карних злочинців, яких набирали до ПВК «Вагнер» за російськими в'язницями, а воєнкору Середі вручається премія імені А. Коца", - написав Казанський.