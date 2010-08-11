Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 750 окупантів та 1876 танків

Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано;

танків – 1876 (+12);

бойових броньованих машин – 4141 (+15);

артилерійських систем – 985 (+5);

РСЗВ – 261 (+0;

засобів ППО – 136 (+0);

літаків – 233 (+0);

гелікоптерів – (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 787 (+3);

крилатих ракет – 187 (+0);

кораблів/катерів – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3044 (+5);

спеціальної техніки – 92 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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