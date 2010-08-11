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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 750 окупантів та 1876 танків
Російська Федерація втратила в Україні вже 43 750 солдатів. За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 750 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1876 (+12);
- бойових броньованих машин – 4141 (+15);
- артилерійських систем – 985 (+5);
- РСЗВ – 261 (+0;
- засобів ППО – 136 (+0);
- літаків – 233 (+0);
- гелікоптерів – (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 787 (+3);
- крилатих ракет – 187 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3044 (+5);
- спеціальної техніки – 92 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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