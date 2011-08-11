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На Донеччині ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52, - ВІДЕО
Сьогодні на Донеччині, близько 8:00, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних сил України знищено черговий вертоліт Ка-52 російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба Командування повітряних сил ЗСУ.
Зазначається що це вже третій Ка-52 окупантів, "приземлений" Силами оборони за дві доби.
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