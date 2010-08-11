"Шахтар" потрапив до третього кошика жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів

Після результатів кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів стало відомо, що "Шахтар", який отримав автоматичний пропуск до групової стадії, буде в жеребкуванні в третьому кошику.

Разом з командою Ігоря Йовічевіча в цей кошик потрапили "Боруссія" Д, "РБ Зальцбург", "Інтер", "Наполі", "Спортінг" та "Баєр", пише Lb.

Це означає, що ці команди не зможуть потрапити "гірникам" у суперники на груповій стадії турніру.