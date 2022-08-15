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  • На Донеччині зібрано вже 70% врожаю зернових
Ольга Романова
редактор
15:35, Сьогодні
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На Донеччині зібрано вже 70% врожаю зернових

Незважаючи на ризики, аграрії Донеччини продовжують збирати врожай зернових та зернобобових.

На неокупованій території області жнива завершуються: з 313 тисяч га, які були засіяні зерновими, зібрано врожай вже з 70 відсотків, повідомила на брифінгу заступник директора департаменту - начальник управління земельних відносин та цифрової трансформації Олена Рибакова. Жнива дещо уповільнились не тільки через безпекову складову, але й через погодні умови.

До початку широкомасштабного вторгнення рф в області передбачалось засіяти 1 млн 41 тисячу га сільськогосподарських угідь. Наразі на неокупованій території засіяно 313 тисяч гектарів зернових та зернобобових, 197 тисяч гектарів соняшника та 54 тисячі гектарів інших культур.

Щодо території області, яка опинилась у тимчасовій окупації, то станом на 24 лютого там вже було засіяно 110 тисяч га озимої пшениці та 15 тисяч га озимого ріпаку, а під посіви інших культур залишалось 355 тисяч гектарів. Про стан проведення посівної та жнив на цих територіях інформацій немає.

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#Донеччина #жнива
Ольга Романова
редактор
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