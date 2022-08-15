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Окупанти обстріляли центр Словʼянська: пошкоджено три багатоповерхівки, - ВІДЕО
Сьогодні, 15 серпня, близько четвертої ночі росіяни відкрили вогонь по центру міста Словʼянська — пошкодили три багатоповерхівки.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Слов'янськ — одне з найважливіших місць для російської пропаганди, а тому — одне з найбільш уразливих.
Прошу всіх: евакуюйтесь вчасно! Евакуація рятує життя!", - закликав Кириленко.
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