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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 900 окупантів та 1880 танків
З початку війни російська армія втратила у війні з Україною 43 900 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще 150 окупантів, чотири танки, вертоліт та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 880 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 152 (+11) од,
- артилерійських систем – 989 (+4) од,
- РСЗВ – 263 (+2) од,
- засоби ППО – 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),
- крилаті ракети – 190 (+3),
- кораблі /катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 049 (+5) од,
- спеціальна техніка – 92 (+0).
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