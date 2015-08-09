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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 43 900 окупантів та 1880 танків

З початку війни російська армія втратила у війні з Україною 43 900 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще 150 окупантів, чотири танки, вертоліт та іншу військову техніку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали: особового складу – близько 43 900 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 880 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 152 (+11) од,

артилерійських систем – 989 (+4) од,

РСЗВ – 263 (+2) од,

засоби ППО – 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 196 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3),

крилаті ракети – 190 (+3),

кораблі /катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 049 (+5) од,

спеціальна техніка – 92 (+0).

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