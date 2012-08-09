Після вибухів, що розпочалися на складі боєприпасів, з-під Джанкоя евакуюють населення, - ВІДЕО

Евакуація населення в окупованому Криму розпочалася після детонування боєприпасів на складі поблизу Джанкоя.

Про це пише "Інтерфакс Україна" з посиланням на повідомлення міського голови Мелітополя Запорізької області Івана Федорова.

"Тим часом під Джанкоєм почалася евакуація населення через детонацію боєприпасів. Сховатись не встигне ніхто. А відступати скоро буде нікуди!", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок уранці.

Глава меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що на Керченському мосту збільшився потік автомобілів на виїзд з півострова.

"Тисячі громадян РФ уже висуваються в бік мосту через Керченську протоку. Вас же попереджали одразу після Новофедорівки - не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було вам чекати Джанкою", - написав він у фейсбуці.

Раніше Чубаров повідомив, що вибухи розпочалися після влучення по військовій частині окупантів у селищі Азовське Джанкойського району. Він додав, що влучили в сховище боєприпасів, "звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

Інформацію про вибух підтвердив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Фото, відео: фейсбук Борислава Берези