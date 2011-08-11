Серед жителів Сходу України 81% вважають себе перш за все громадянами України, - соцопрос

Наразі 85% населення України вважають себе перш за все громадянами своєї країни.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 6-20 липня, - повідомляється у звіті КМІС.

При цьому серед різних соціальних категорій населення – вікових, регіональних, лінгво-етнічних, гендерних і поселенських – немає великої різниці за цим показником.

Так, серед жителів Сходу 81% вважають себе перш за все громадянами України, серед російськомовних українців – 81%, серед російськомовних росіян – 78%.

На питання «Ким Ви себе перш за все вважаєте?», що стосувалося ідентичності в територіальному та політичному контекстах, майже 85% опитаних обрали варіант відповіді «Громадянином України» (див.табл.1). мешканцем свого населеного пункту або регіону себе вважають трохи більше 6%. Громадянином світу або Європи себе назвали майже 4%. Близько 3% вважають себе представником етносу або нації. Громадянином колишнього Радянського Союзу себе відчуває трохи менше 1% опитаних. Отже, за невеликими винятками, населення України вважає себе перш за все громадянами своєї країни.

Таблиця 1. Ким Ви себе перш за все вважаєте? Респонденти мали дати лише одну відповідь.

У таблиці - %

Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете 4.8 Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете 1.3 Громадянином України 84.6 Представником свого етносу, нації 3.3 Громадянином колишнього Радянського Союзу 0.9 Громадянином Європи 1.6 Громадянином світу 2.2 Інше 0.6 НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ 0.7 Разом 100

Враховуючи такі однозначні показники, не є дивним, що схожа картина зберігається в різних соціально демографічних групах. У віковому розрізі (табл.2) найбільше відхиляються від показника у 85% респонденти у віці від 18 до 29 років (81,7%), а також респонденти у віці від 70 років і старше (78,1%). В наймолодшій групі при цьому дещо збільшується усі інші види ідентичності за виключенням громадян колишнього радянського союзу (серед молоді розмір даної групи дорівнює 0%). У найстаршій групі збільшення відбувається за двома альтернативами – представників свого етносу, нації, а також громадян колишнього Радянського Союзу.



Таблиця 2. Ким Ви себе перш за все вважаєте?



Розподіл за віком, %

Вік 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете 5.0 4.1 2.4 7.3 5.4 5.0 Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете 1.6 0.7 1.5 1.8 1.5 0.7 Громадянином України 81.7 85.9 89.9 85.9 84.0 78.1 Представником свого етносу, нації 5.1 3.9 2.4 1.0 1.1 7.1 Громадянином колишнього Радянського Союзу 0.0 0.5 0.0 0.6 2.1 3.2 Громадянином Європи 2.5 1.3 2.0 1.1 1.1 1.3 Громадянином світу 3.7 2.2 1.6 1.6 3.5 0.9 Інше 0.4 0.6 0.2 0.3 0.7 1.5 НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ 0.0 0.9 0.0 0.4 0.7 2.3 Разом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

У регіональному розрізі дещо специфічним є Східний регіон (табл.3). Тут розмір громадянської ідентичності зменшується до 80,7%. За рахунок цього зменшення, а також незначних коливань в інших категоріях, невеликий приріст спостерігається серед тих, хто вважає себе мешканцем свого населеного пункту або регіону та серед тих, хто називає себе громадянами світу.

Таблиця 3 Ким Ви себе перш за все вважаєте?



Розподіл за регіонами, %

Макрорегіон Захід Центр Південь Схід Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете 2.6 5.5 5.4 6.3 Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете 2.3 1.0 0.2 2.0 Громадянином України 85.6 84.1 86.3 80.7 Представником свого етносу, нації 7.0 2.6 1.4 1.5 Громадянином колишнього Радянського Союзу 0.1 0.8 1.3 2.3 Громадянином Європи 1.2 1.6 1.9 1.5 Громадянином світу 0.8 2.2 2.3 5.2 Інше 0.0 1.1 0.6 0.5 НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ 0.4 1.1 0.6 0.0 Разом 100.0 100.0 100.0 100.0

В контексті етнічності і мови, яку використовував респондент, дещо відмінні розподіли були зафіксовані серед респондентів, які спілкувалися виключно російською (табл.4). Серед них громадянську ідентичність обрали 88% російськомовних українців і 78% російськомовних росіян, при цьому збільшення зафіксовано для місцевої та глобальної ідентичностей. В свою чергу респонденти, які використовували різні варіанти суміші української та російської мов під час спілкування практично не відрізнялися за своїми відповідями від респондентів, які використовували виключно українську мову.

Таблиця 4. Ким Ви себе перш за все вважаєте?



Розподіл за лінгво-етнічними групами, %

Українсько-мовні українці Українці-білінгви Російсько-мовні українці Російсько-мовні росіяни Разом Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете 4,5 2,1 6,7 3,2 4.8 Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете 1,2 1,2 0,4 0,0 1.2 Громадянином України 86,0 87,1 81,2 77,7 84.6 Представником свого етносу, нації 4,5 2,5 1,2 0,0 3.3 Громадянином колишнього Радянського Союзу 0,0 1,5 2,0 10,7 1.0 Громадянином Європи 1,7 0,7 2,2 1,0 1.5 Громадянином світу 1,2 2,2 4,8 4,9 2.3 Інше 0,4 1,5 0,9 2,5 0.6 НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ 0,5 1,1 0,5 0,0 0.6 Разом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Утім такі вікові та регіональні відмінності є непринциповими на фоні загальної картини. В інших демографічних групах – за статтю та типом поселення – відхилення є ще менш відчутними (табл.5)





Таблиця 5. Ким Ви себе перш за все вважаєте? Розподіл за статтю

та типом поселення, %

Стать Місто / село Чоловік Жінка Місто Село Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете 4.5 5.0 5.4 3.7 Мешканцем регіону (області чи кількох областей), де Ви живете 1.2 1.4 1.3 1.2 Громадянином України 83.7 85.3 84.0 85.8 Представником свого етносу, нації 3.9 2.9 2.7 4.6 Громадянином колишнього Радянського Союзу 0.7 1.1 1.0 0.8 Громадянином Європи 2.0 1.2 1.6 1.4 Громадянином світу 2.9 1.7 2.5 1.7 Інше 0.4 0.7 0.8 0.2 НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ 0.7 0.6 0.7 0.6 Разом 100.0 100.0 100.0 100.0

Показовою є динаміка змін громадянської ідентичності, яка була зафіксована у 1992 році та у період з 2000 року й по теперішній час (для цього використані дані Інституту соціології НАН України). Так, громадянська ідентичність зросла майже у два рази – з 45,6% до 84,6%, зробивши тим самим маргінальними усі інші види ідентичності в територіальному та політичному контексті.



Графік 1. Відсоток респондентів, які перш за все вважають себе громадянами України