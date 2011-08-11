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  • Уганда, Чад та Ефіопія: Шойгу перерахував дружні до росії країни, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
12:58, Сьогодні

Уганда, Чад та Ефіопія: Шойгу перерахував дружні до росії країни, - ВІДЕО

Міністр оборони росії Сергій Шойгу перерахував дружні для РФ країни. До списку потрапили Бурунді, Гвінейська Республіка, Камерун, Малі, Судан, Уганда, Чад, Ефіопія та Південно-Африканська Республіка.

Про це він сказав у виступі на форумі "Армія-2022".

"У цьому залі сьогодні присутні воєначальники дружніх нам держав – Бурунді, Гвінейської Республіки, Камеруну, Малі, Судану, Уганди, Чаду, Ефіопії та Південно-Африканської Республіки. Ми цінуємо вашу підтримку і маємо намір нарощувати співпрацю за взаємовигідними проектами", – сказав Шойгу.

Нагадаємо, що на прикінці липня міністр оборони Шойгу проінспектував російське угруповання військ, задіяне на війні в Україні, ніби-то на територитії ОРДЛО. Він доповів путину, що вся Луганська область захоплена, проте до сьогодні частина області знаходиться під контролем українських захисників ВСУ.

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Ольга Романова
редактор
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