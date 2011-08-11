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  • За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:23, Сьогодні

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО

Найактивніше цієї ночі ворог діяв на Донецькому напрямку.

В Авдіївці хаотичні обстріли не припинялися протягом всієї ночі, інформує голова Донецької ОВА.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-1



У Кураховому росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі електропостачання та кількох підприємствах. Поранено одну людину.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-2



В Очеретинській громаді окупанти застосували Урагани з касетними боєприпасами в районі Карлівки.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-3



Ракетного удару зазнала Максимільянівка — пошкоджено Будинок культури та 4 крамниці. Без постраждалих.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-4



У Краматорському районі зруйновано 4 будинки у селищі Ясногірка та 2 будинки - у Слов'янську.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-5



Близько третьої ночі росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці - зруйнували господарчу будівлю місцевої школи.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-6



Один обстріл стався у Бахмуті — пошкоджено приватний будинок та дачу. Ще один обстріл — у Зайцевому. Там поранено людину.

За добу окупанти на Донеччині завдавали удари по Курахово, Бахмуту, Соледару: поранено дві людини, - ФОТО, фото-7



В околицях Соледара та прилеглих сіл поодинокі обстріли тривали всю ніч — пошкоджено два будинки у Федорівці.

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#Донеччина #обстріли #Бахмут #Соледар #Курахово
Ольга Романова
редактор
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