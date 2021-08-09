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  • У Лисичанську вибухнув "відділ поліції" разом із більш ніж 50 окупантами, - Геращенко
Ольга Романова
редактор
13:59, Сьогодні

У Лисичанську вибухнув "відділ поліції" разом із більш ніж 50 окупантами, - Геращенко

У окупованому Лисичанську вибухнув та загорівся так званий "відділ поліції".

Про це повідомив радник міністра МВС  Антнон Геращенко 16 серпня у Телеграм.

"Сьогодні вранці курили та іншими способами порушували пожежну безпеку не лише в Джанкої, а й у Лисичанську", - пише Геращенко.

За його словами, "група найманців із чвк «Вагнер», грубо порушивши правила поводження з вогнем, розвели багаття в Лисичанському відділі поліції, щоб приготувати собі пожерти".

"В результаті стався потужний вибух, що не залишив каменя на камені, і забрав життя від 50 до 70 орків", - повідомив Геращенко.

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#Лисичанськ #взрив #поліція #Геращенко
Ольга Романова
редактор
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