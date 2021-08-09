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У Лисичанську вибухнув "відділ поліції" разом із більш ніж 50 окупантами, - Геращенко
У окупованому Лисичанську вибухнув та загорівся так званий "відділ поліції".
Про це повідомив радник міністра МВС Антнон Геращенко 16 серпня у Телеграм.
"Сьогодні вранці курили та іншими способами порушували пожежну безпеку не лише в Джанкої, а й у Лисичанську", - пише Геращенко.
За його словами, "група найманців із чвк «Вагнер», грубо порушивши правила поводження з вогнем, розвели багаття в Лисичанському відділі поліції, щоб приготувати собі пожерти".
"В результаті стався потужний вибух, що не залишив каменя на камені, і забрав життя від 50 до 70 орків", - повідомив Геращенко.
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