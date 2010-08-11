  • Головна
  • Окупанти вчинили масований обстріл цивільних кварталів Харкова
Роман Лазоренко
головний редактор
17:56, Сьогодні

Окупанти вчинили масований обстріл цивільних кварталів Харкова

 Цієї ночі Харків пережив один з наймасивніших обстрілів за останній час, близько 22:30 Росія вдарила з реактивних систем залпового вогню по п'яти із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно.

Ворог поцілив у житлові будинки і дорожнє покриття, близько 2:30 було зафіксовано одразу сім пусків ракет з Бєлгорода, удари прийшлися по Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах міста Харків.

Окупанти вчинили масований обстріл цивільних кварталів Харкова, фото-1

Основна маса ракет влучила по відкритих територіях і не викликала пожеж, будівлі пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття, постраждалих немає.

Окупанти вчинили масований обстріл цивільних кварталів Харкова, фото-2

Крім цього, минулої доби ворог продовжував обстріли цивільних об'єктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області, зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, одна з ракет влучила у землю біля наукового вуглехімічного інституту, у житлових будинках поруч вибило вікна.

Раніше, 15 серпня вранці, окупанти обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з «градів» та «ураганів», в результаті чого травми отримали семеро мешканців міста.

За даними екстреної медичної допомоги, від обстрілів постраждали девʼять людей у Харкові, одна особа, на жаль, від отриманих поранень померла.

Разом з цим, на лінії зіткнення тривають бойові дії, «рашисти» обстрілюють наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, ЗСУ відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці, російські війська спробували прорвати оборону на напрямку Козача Лопань – Уди, однак були відкинуті.

Харків тримається та залишається незламним українськім містом мужності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#загиблі #Синєгубов
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту