Окупанти вчинили масований обстріл цивільних кварталів Харкова

Цієї ночі Харків пережив один з наймасивніших обстрілів за останній час, близько 22:30 Росія вдарила з реактивних систем залпового вогню по п'яти із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно.

Ворог поцілив у житлові будинки і дорожнє покриття, близько 2:30 було зафіксовано одразу сім пусків ракет з Бєлгорода, удари прийшлися по Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах міста Харків.

Основна маса ракет влучила по відкритих територіях і не викликала пожеж, будівлі пошкоджені осколками та вибуховою хвилею, частково зруйноване дорожнє покриття, постраждалих немає.

Крім цього, минулої доби ворог продовжував обстріли цивільних об'єктів Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів області, зруйновані приватні житлові будинки, господарчі споруди, одна з ракет влучила у землю біля наукового вуглехімічного інституту, у житлових будинках поруч вибило вікна.

Раніше, 15 серпня вранці, окупанти обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова некерованими реактивними снарядами з «градів» та «ураганів», в результаті чого травми отримали семеро мешканців міста.

За даними екстреної медичної допомоги, від обстрілів постраждали девʼять людей у Харкові, одна особа, на жаль, від отриманих поранень померла.

Разом з цим, на лінії зіткнення тривають бойові дії, «рашисти» обстрілюють наші позиції зі ствольної та реактивної артилерії, ЗСУ відповідають вогнем та завдають ворогу втрат у живій силі і техніці, російські війська спробували прорвати оборону на напрямку Козача Лопань – Уди, однак були відкинуті.

Харків тримається та залишається незламним українськім містом мужності.