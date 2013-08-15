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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 100 окупантів та 1886 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:16, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 100 окупантів та 1886 танків

Загальні бойові втрати рф з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 200 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Інші втрати: 

  • танків – 1886 (+6), 
  • бойових броньованих машин – 4162 (+10), 
  • артилерійських систем – 993 (+4), 
  • РСЗВ – 263 (+0, 
  • засоби ППО – 136 (+0),
  • літаків – 233 (+0), 
  • гелікоптерів – 196 (+0), 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня –  792 (+2),
  • крилаті ракети – 190 (+0),
  • кораблі/катери – 15 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),
  • спеціальна техніка – 93 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 100 окупантів та 1886 танків, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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