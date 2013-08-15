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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 100 окупантів та 1886 танків

Загальні бойові втрати рф з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 200 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Інші втрати: танків – 1886 (+6),

бойових броньованих машин – 4162 (+10),

артилерійських систем – 993 (+4),

РСЗВ – 263 (+0,

засоби ППО – 136 (+0),

літаків – 233 (+0),

гелікоптерів – 196 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),

крилаті ракети – 190 (+0),

кораблі/катери – 15 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),

спеціальна техніка – 93 (+1). Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

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