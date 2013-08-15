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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 44 100 окупантів та 1886 танків
Загальні бойові втрати рф з 24 лютого по 17 серпня орієнтовно склали 44 100 осіб. За минулу добу ліквідовано близько 200 окупантів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1886 (+6),
- бойових броньованих машин – 4162 (+10),
- артилерійських систем – 993 (+4),
- РСЗВ – 263 (+0,
- засоби ППО – 136 (+0),
- літаків – 233 (+0),
- гелікоптерів – 196 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 792 (+2),
- крилаті ракети – 190 (+0),
- кораблі/катери – 15 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3054 (+5),
- спеціальна техніка – 93 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
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