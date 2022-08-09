Міністр оборони Резніков вважає, що замороження війни неможливе

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що наразі в Україні не можливе "замороження" війни, як це було, коли росія окупувала Донбас, але можливе пониження активності бойових дій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки", - пише "УП".

"Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант пониження активності, залежно від того, який сезон. І знову ж таки, сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох сторін. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення", - сказав він.

Міністр оборони зазначив, що російські війська, за різними даними, втратили мінімум третину свого бойового потенціалу, який був застосований під час нападу на Україну.

Зокрема, за його словами, росіяни втратили 30% свого елітного корпусу – десантників, морпіхів, спецназівців, причому офіцерського та сержантського складу і у віці в середньому 35 років. Резніков підкреслив, що на їхню підготовку було витрачено близько 15 років.

Міністр додав, що та кількість ворожих літаків і вертольотів, які збили ЗСУ, свідчить, що росія втратила "до тисячі пілотів різного рівня, а це означає, що втрачена еліта льотна, яка може літати вночі, виконувати певні маневри", і цей ресурс теж потребує відновлення.

"Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. "Замороження" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не є конфлікт. Це – війна. Війна на виживання. І ми будемо захищати себе, щоб вижити", – підсумував Резніков.