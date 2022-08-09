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  • Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу
Роман Лазоренко
головний редактор
12:51, Сьогодні
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Резніков розповів, хто підлягає мобілізації в першу чергу

Збройні cили України наразі не потребують збільшення загальної кількості особового складу, мобілізації підлягають конкретні фахівці.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю "Голосу Америки"

"Завдання стосовно мобілізації визначаються Генеральним штабом. Вони оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій, оцінюють втрати… Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв…

Але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців.

За словами Резнікова, до лав української армії мобілізовано вже досить багато людей, наразі потрібні насамперед певні спеціалісти: оператори БПЛА, айтівці, зв’язківці, артилеристи та ін.

Зокрема потрібні фахівці, які зможуть швидко опанувати складніші системи озброєння натовського стандарту, які зараз отримують Сили оборони.

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#Резніков #мобілізація
Роман Лазоренко
головний редактор
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