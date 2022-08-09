росіяни намагаються залучити в армію громадян країн Центральної Азії

Кількість російських громадян, які хочуть відправитись на війну в Україну дедалі зменшується, і кремль намагається дедалі активніше залучати до ЗС РФ іноземних громадян.

Про це повідомило ГУР Міноборони 17 серпня.

"Щоб принаймні частково зберегти можливість формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати в ЗС РФ іноземних громадян", - йдеться у повідомленні.

Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції «проводити агітаційні заходи» з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Окрім фінансового стимулу, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонується отримання російського громадянства.

"Одночасно у Чечні триває формування і підготовка чотирьох батальйонів для відправки на війну в Україні. Значну частину «добровольців» у сформованих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості. Під загрозою кримінального переслідування за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами, їх змушують підписувати контракти для участі у війні в Україні", - повідомили у ГУР.

"Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду Москві породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на «чужій» війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика кадирова сприймається, як зрада мусульман", - йдеться у повідомленні розвідників.