Новий сезон УПЛ стартує матчем між донецьким "Шахтарем" та харківським "Металістом 1925"

Став відомий розклад першого туру чемпіонату України з футболу сезону 2022/23.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

Новий сезон чемпіонату України стартує матчем між донецьким "Шахтарем" та харківським "Металістом 1925", який відбудеться 23 серпня о 13:00.

Також на 23 серпня заплановано ще три поєдинки: "Зоря" — "Ворскла"(15:00), "Чорноморець" — "Верес"(15:00), "Колос" — "Кривбас"(17:00).

Завершиться тур 24 серпня матчами: "Минай" — "Львів"(13:00) та "Рух" — "Металіст"(15:00).

Матчі "Інгулець" — "Динамо" та "Дніпро-1" — "Олександрія" перенесли на 16 листопада через участь київського та дніпровський клуби у єврокубках.