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  • Як зганьбився російський ВПК на форумі “Армія-2022”, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
13:59, Сьогодні

Як зганьбився російський ВПК на форумі “Армія-2022”, - ФОТО

У кращих традиціях росії, за відсутності власних технічних здобутків, оборонні підприємства рф ліплять зображення іноземних розробок на свої логотипи

Так оборонне підприємство ООО «АВИАМЕТИЗ» скопіювало іранський БПЛА Shahed 129 на власну наліпку, інформує Київ Оперативний.

Як зганьбився російський ВПК на форумі “Армія-2022”, - ФОТО, фото-1

Також участь у форумі взяли провідні африканські агрохолдинги з Ефіопії, Уганди та Нігерії, які взялися годувати російську армію.

Як зганьбився російський ВПК на форумі “Армія-2022”, - ФОТО, фото-2

Чим збираються годувати «другу армію світу» африканські страни, які традиційно отримують гуманітарну допомогу від ООН, не уточнюється.

Як зганьбився російський ВПК на форумі “Армія-2022”, - ФОТО, фото-3

Загалом, форум викликав думку, що краще б вже московити взагалі не проводили жодних військово-технічних форумів. Менше було б сорому на весь світ. Хоча, їм не звикати.

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#росія #форум #армія-2022 #іран #нігерія
Роман Лазоренко
головний редактор
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