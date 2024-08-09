Як зганьбився російський ВПК на форумі “Армія-2022”, - ФОТО

У кращих традиціях росії, за відсутності власних технічних здобутків, оборонні підприємства рф ліплять зображення іноземних розробок на свої логотипи

Так оборонне підприємство ООО «АВИАМЕТИЗ» скопіювало іранський БПЛА Shahed 129 на власну наліпку, інформує Київ Оперативний.

Також участь у форумі взяли провідні африканські агрохолдинги з Ефіопії, Уганди та Нігерії, які взялися годувати російську армію.

Чим збираються годувати «другу армію світу» африканські страни, які традиційно отримують гуманітарну допомогу від ООН, не уточнюється.

Загалом, форум викликав думку, що краще б вже московити взагалі не проводили жодних військово-технічних форумів. Менше було б сорому на весь світ. Хоча, їм не звикати.